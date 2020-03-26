Голлівудська зірка Ембер Херд поділилася знімком з повсякденного життя

Свіже фото колишня дружина Джонні Деппа опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку Херд сидить на передньому сидінні авто, розсунувши ноги. На фото не видно, чи є на дівчині одяг внизу, так як її ноги голі.

«Мій шлях - вкрасти твій туалетний папір», - підписала знімок зірка, натякаючи на ажіотаж навколо цього товару в магазинах через оголошений карантин.

Пост Херд зібрав понад 342 тисяч лайків. Коментарі в акторки обмежені, але одному підписнику вдалося залишити свою думку під фото.

«Не роби цього в Техасі!», - написав користувач мережі.

Раніше ми писали, що Ембер Херд розпрощалася з білизною заради пікантних фото. 33-річна актриса опублікувала знімок, на якому вона стоїть практично гола. Свої груди дівчина кокетливо прикрила прозорими рюшами і руками. На плечі актриси накинутий піджак, її губи нафарбовані яскравою червоною помадою, а волосся заколоте.

Як відомо, Ембер Херд досі судиться зі своїм колишнім чоловіком Джонні Деппом, з яким вона прожила в шлюбі трохи більше року. Херд звинувачувала Деппа в домашньому насильстві, практично зруйнувала його репутацію і кар'єру. Правда, нещодавно Деппа виправдали, а він подав на актрису зустрічний позов. Але втрачені ролі, звичайно, йому повернути ніхто не зможе.

Нагадаємо, що Джонні Деппа застукали з новою коханкою: "корчилася від...".

Раніше Politeka писала, що безсоромну Ембер Херд застали з коханкою: гарячі кадри.

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