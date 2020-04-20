18-річна дочка легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер поділилася пікантним фото

Серію знімків з басейну вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Дівчина поділилася розкішним фото з басейну. Вона пірнула під воду і пливла, поки її фотографували. Для купання модель обрала бікіні, яке ледь прикрив округлі форми красуні. Фото вийшли зачаровуючі, адже Гербер на них схожа на русалку, що помітили і шанувальники.

За півгодини пост зірки зібрав понад 84 тисяч лайків. В коментарях дівчині залишили безліч компліментів.

«Ідеальна», «Зовсім як русалка», «Вау», «Супер», «Моя маленька русалка», «Королева, твоє тіло виглядає чудово», «Ти просто ангел», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кайя Гербер поділилася пікантним фото в кофтині без білизни. Дівчина одягла наряд, який практично не закривав її тіло. Волосся у дочки Сінді було розпатлане.

Як відомо, донька зірки 1990-х Сінді Кроуфорд незважаючи на юний вік вже відома модель. Вона регулярно бере участь у модних показах, знімається в рекламі, з'являється на обкладинках журналів. Кайя сильно схожа на свою зоряну мати, що не забувають помічати фанати.

Нагадаємо, що гаряча дочка Сінді Кроуфорд без білизни показала, чим її нагородила природа: «Фатальна красуня».

Як писала Politeka, Кайя Гербер без збентеження посвітила грудьми у тісній маєчці: «Ангел».

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