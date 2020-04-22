Призналась, в кого у нее такая грудь

Алина Гросу раз и навсегда развеяла слухи о своих пластических операциях

Популярную украинскую певицу неоднократно обвиняли в изменении пропорций своего лица при помощи пластической хирургии. Звезда решила раз и навсегда прояснить этот вопрос в программе «Зірковий шлях».

Гросу ответила на вопрос об изменении носа, щек и груди. По ее словам, ничто из этого она не меняла с помощью хирургии.

«Я спокойно отвечаю – нет, пластику я не делала. Это все фильтры, макияж и тому подобное. Я постоянно говорю, что нет у меня пластики. У меня брови двигаются, складочки могу спокойно сделать, щеки у меня всегда были и скорее всего будут, со временем немного больше впадают эти части. Никаких зубов не вырывала и очень этого всего боюсь», - подчеркнула певица.

Она уверяет, что последний раз была под наркозом еще в 3 года, когда ей удаляли аденоиды. Кроме того, она призналась, что боится уколов. Гросу также объяснила, что вся ее внешность полностью натуральна.

«Грудь, конечно, я не делала, у моей мамы она очень большая и я переживаю, чтобы в будущем мне не пришлось уменьшать. Нос не делала, он у меня всегда был маленький и поэтому меня называли Майклом Джексоном. Он у меня был курносый, но немного шире. И один визажист-стилист меня впервые накрасила в клип «Ревную», с тех пор и начались разговоры о пластике, но это просто очень удачный макияж», - рассказала Гросу.

Она подчеркнула, что любит себя такой, какая есть, поэтому комментарии о пластике ее не обижают. Певица даже готова пройти проверку на полиграфе, чтобы доказать, что говорит правду о своей внешности.

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