Известная певица Алина Гросу удивила серией пикантных фото, на которых появилась в черном белье

Алина представила сразу несколько кадров на своей странице в социальной сети Инстаграм. В этот раз девушка решила сменить классический образ на более дерзкий и смелый, о чем сразу же отметили комментаторы, сообщает Politeka.

Так, в этот раз Алина появилась на стильных фото в черном белье. На девушке также можно заметить черную юбку с завышенной талией и черный бюстгальтер, поверх которого накинула черно-белый клетчатый пиджак без застежек. Волосы же Алины аккуратно уложены и украшены массивным ободком, а на ее лице легкий макияж.

«Пойду, что ли, мусор выброшу😏 А вы куда на карантине наряжаетесь?)) #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣?)2, - пишет Алина под новым постом.

Вот что ответили поклонники:

«Пиджак как у меня ))», «На работу», «Красотка))))👍👍👍👍», «В последние недели на выход с мусором кудри и мейк делаю🤷‍♀️ хоть где то, хоть как то выхожу», «Где заказать такой обруч?)😍😍», «На встречу с курьером😂», «Простите за вопрос🤞а где ваш Муж🌹», «К холодильнику 😁❤️», «Разве можно так красиво? 😍».

До этого Алина Гросу появилась в дерзком образе рядом с молодым красавцем во время съемок клипа и прокомментировала жизнь на карантине:

"Пусть этот пост будет всем нам в помощь «как пережить и укрепить отношения на карантине»))) советуйте😉 Я начну первая, во время карантина можно заново узнать человека и ещё раз влюбиться🙌🏼 побольше разговаривайте, не проводите много времени в гаджетах, будьте терпеливее, устраивайте второй половине настоящие романтические ужины и свидания (да, на территории квартиры) :) прям при полном параде, с укладкой, макияжем и красивым платьем/костюмом, попробуйте взглянуть на человека по-новому, на отношения по-новому, как будто бы вы только-только познакомились ))

Не волнуйтесь, и страсть нахлынет новой волной, и чувства освежатся🤪 а ещё будьте красивыми всегда🙌🏼 пусть иногда сложно успевать и следить за ребятней, и убирать, и готовить (многие скажут, мне легко говорить, так как деток у меня своих ещё нет) но в любом случае, мужчины любят глазами», - написала Алина под новым роликом.

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