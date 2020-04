View this post on Instagram

#ГОТОВИМСГРОСУ Пирожные картошка🤤 1️⃣Пачка сахарного печенья 2️⃣80 грамм масла 3️⃣4 с.л какао 4️⃣3 с.л. с горкой сгущенки Если видите, что смесь слишком густая и сухая, добавьте ещё немного сгущенки или грамм 50 сливок. В конце, для ещё более «вкусного» вида, можно обвалять картошку в ореховой крошке или в кокосовой стружке:) Еще со сгущенки можно сделать домашние батончики «Баунти». Смешать кокосовую стружку со сгущенкой, сформировать шарики/батончики, охладить их в морозилке, а потом окунуть в растопленный шоколад🙌🏼 приятного аппетита❤️❤️❤️