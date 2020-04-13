Известная певица Алина Гросу удивила домашним видео с аппетитными вкусностями

Алина представила новый вкусный ролик с рецептом сладких пирожных "Картошечка", чем приятно порадовала поклонников, которые тут же принялись отвечать, что Алина становится правильной женой, сообщает Politeka.

Не так давно звезда огорошила сеть выходкой, появившись с положительным тестом на беременность в руках и со счастливой улыбкой на лице. Тогда звезад "сорвала куш" из нескольких тысяч комментариев под постом.

После этого Алина принялась активно показывать полезные рецепты вкусностей, которые можно приготовить дома и порадовать тем самым мужа и близких:

«#ГОТОВИМСГРОСУ Пирожные картошка🤤

1️⃣Пачка сахарного печенья

2️⃣80 грамм масла

3️⃣4 с.л какао

4️⃣3 с.л. с горкой сгущенки

Если видите, что смесь слишком густая и сухая, добавьте ещё немного сгущенки или грамм 50 сливок. В конце, для ещё более «вкусного» вида, можно обвалять картошку в ореховой крошке или в кокосовой стружке:)

Еще со сгущенки можно сделать домашние батончики «Баунти». Смешать кокосовую стружку со сгущенкой, сформировать шарики/батончики, охладить их в морозилке, а потом окунуть в растопленный шоколад🙌🏼 приятного аппетита❤️❤️», - написала Гросу под новым постом.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Алина Гросу показала ролик в Инстаграм.

На кадрах Гросу позирует в красном пиджаке или чем-то подобном. Она сидит на стуле за пианино. Образ Алина дополнила украшениями на шее и руке, а также распущенными волосами. Певица рассказала, чем можно заниматься во время карантина в Украине.

Напомним, Гросу засветилась с женатым красавчиком на вечеринке, кадры облетели сеть

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