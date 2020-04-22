Влад Яма рассказал о том, как приводит в порядок свое тело, и почему не оголяется для съемок

Знаменитый украинский хореограф постоянно занимается в зале и всячески поддерживает свое тело в хорошей форме. Однако сам он признается, что далеко не всегда мог похвастаться красивыми мышцами. Так, в интервью YouTube-каналу Palkin Team Яма рассказал, почему решил взяться за себя.

По его словам, переломным моментом для него стало участие в «Танцях з зірками». Когда хореограф пришел на шоу, его вес был минимальным за всю жизнь.

«Я понял, что со мной что-то не так. Я посмотрел в зеркало и понял, что вижу только ребра. Мне показалось, что для мужчины это неправильно. Я хочу видеть плечи. Я пошел в зал и взял себе тренера», - вспоминает Яма.

Помимо тренировок в зале танцору приходилось сидеть на строгой диете три месяца, а с тех пор он до сих пор тщательно следит за питанием.

Впрочем, несмотря на то, что все регулярные тренировки дали свой результат, Яма до сих пор не спешит хвастаться своим торсом в более откровенных фотосессиях.

«Во-первых, я всегда немножко недоволен собой. Мне всегда кажется, что: "Вот недавно была форма получше". Поэтому чуть-чуть позже. У меня никогда не было кубиков. Плоский живот был. Думаю, может в следующем году приехать в Маями с кубиками, но к этому надо идти постепенно», - рассказал танцор.

Напомним, Влад Яма разбил голову Кошевому из "Квартал 95", видео облетело сеть.

Как сообщала Politeka, обнаженный Влад Яма похвастался своими дарами, в сети не сдержались.

Также Politeka писала, что Влад Яма с женой показали, в какой позе получают удовольствие.