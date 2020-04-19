Известный украинский хореограф и телеведущий Влад Яма показал странное фото в Инстаграм

На фото Влад был без одежды и позировал крупным планом. В руках он держал два пасхальных яичка. На фоне ничего не было видно. Фото получилось забавным и праздничным, сразу видно, как повезло жене с Ямой. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Здоровья, добра, согласия и мира всем", - написал лаконично Влад под фото.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Христос Воскрес", "Взаимно", "С праздником", "Явилась милость нам Господня", "А яйца причем?".

Сообщалось, что Влад Яма с женой показали, в какой позе получают удовольствие.

На фото Влад и Лиля сидят на полу. Они друг друга обняли ногами, а Яма взял жену за волосы, а она его за плечи. Пара улыбалась и смеялась. На фоне можно увидеть окно и шторы, а также стену. Фотографию дополнили сердечками, которые были в правом нижнем углу, видно, пара получила настоящий кайф в этот момент.

Сообщалось, что известный украинский танцор Влад Яма показал совместное видео с женой в Инстаграм.

На кадрах Влад позирует в майке и штанах, а образ дополнил красными кросовками. Рядом стоит Лилия, жена Ямы, которая была тоже в майке и лосинах. Волосы она решила собрать в хвост. Пара включила музыку и начала танцев.

Напомним, Влад Яма устроил с женой скандальную съемку прямо в ванной

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