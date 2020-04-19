Известный украинский хореограф Влад Яма вместе с женой Лилей показал новое фото в Инстаграм

На фото Влад и Лиля сидят на полу. Они друг друга обняли ногами, а Яма взял жену за волосы, а она его за плечи. Пара улыбалась и смеялась. На фоне можно увидеть окно и шторы, а также стену. Фотографию дополнили сердечками, которые были в правом нижнем углу, видно, пара получила настоящий кайф в этот момент. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что Влад опубликовал в сторис фото, где такой функции нет.

Сообщалось, что 37-летний украинский танцор, хореограф, а также судья популярных шоу талантов Влад Яма удивил интимным фото с женой.

В этот раз артист опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в неожиданном романтичном образе вместе с супругой, позирующей в пустой ванной.

Сообщалось, что Влад Яма показал, как его жена Лилиана развлекается на карантине.

Так, горячая брюнетка в бежевом пальто немного поиграла в баскетбол. Девушка показала идеальный бросок, закинув мяч прямо в корзину. Довольная Лилиана улыбалась в камеру.

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