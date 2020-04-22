Максим Галкин похвастался знаниями их с Пугачевой дочери Елизаветы

Знаменитый российский шоумен часто делится с поклонниками милыми и забавными видео со своими детьми. Как сообщает Politeka.net, на этот раз Галкин опубликовал в своем Инстаграм короткий ролик с Лизой, на котором девочка продемонстрировали свои впечатляющие познания в искусстве.

На кадрах Галкин интересуется у дочери, знает ли она каких-нибудь художников. К его удивлению, девочка тут же начинает перечислять фамилии выдающихся живописцев. В ее впечатляющий для того возраста список среди прочих попали Шишкин, Серов, Айвазовский, Воснецов, Врубель и Клод Моне.

«Откуда ты все знаешь?», - удивляется за кадром Галкин.

Однако вскоре Лизу зовет брат, и девочка убегает куда-то вглубь роскошного «замка» семейства Пугачевой со словами «Ладно, я пошла».

«Я в шоке, реально не знал, что она это знает», - подписал видео артист.

В комментариях поклонники звездной четы вовсю восхищаются сообразительностью девочки.

«Какая умничка», «Она очень умная! Надеюсь, моя малышка вырастет такой же красавицей», «Обалдеть! Взрослые не всех их знают! В шоке!», «Она просто чудо...Шедевр, а не ребёнок!», «Какие талантливые дети!», «Супер память у Лизы», «Красавица и умница», - пишут люди.

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