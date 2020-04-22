Модель Алена Преснякова поразила естественной красотой в новой весенней фотосессии

22-летняя красотка, которая не так давно вышла замуж за внука Аллы Пугачевой, постоянно радует своих подписчиков новыми образами в Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, на этот раз модель показала свою новую весеннюю фотосессию.

На кадрах Преснякова позирует в очень простом, но при этом не менее стильном образе. На девушке свободные джинсы с завышенной талией и простая белая рубашка, завязанная в кокетливый узел сразу над поясом. Модель также использовала минимум косметики, продемонстрировав поклонникам свою естественную красоту.

На последнем фото Преснякова соблазнительно отклонилась назад, продемонстрировав тонкую шею и обнажив кусочек своего живота над джинсами. Девушка также расстегнула верхние пуговицы рубашки.

Фотосессия проходила на природе, а сама модель отметила, что она наполнена весенним настроением.

Поклонники тут же принялись комментировать фото.

«Красавица неописуемая!», «Оооооооо!!! Это космос! Как тебе это удаётся?)) Что ни фото – глаза разбегаются, ну ооочень круто!», «Красотка», «Кайф», «Алёна все фото просто супер ты красотка! Когда вижу ваши фото, почему-то представляю как Никита вами гордится», «Какие красивые фотографии», - пишут восторженные фанаты модели.

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