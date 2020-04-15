22-летняя модель Алена Преснякова, жена внука артистки Аллы Пугачевой, предстала в стильном, и, одновременно, в соблазнительном образе

Модель опубликовала снимки в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Звезда позировала в облегающем топе, который выделил ее немаленькие прелести.

Звезда была без нижнего белья, что видно по отчетливым признакам. Преснякова распахнула широкие глаза и сделала пышную укладку.

Коричневые кожаные брюки обтянули тонкую талию невестки Пугачевой. Завершили образ Алены аксесуары.

На одном из снимков модель упала на траву и смотрела в камеру, поправляя волосы.

В посте звезда расскзала, что ей понравился один из сериалов и поблагодарила за совет.

"Теперь мы в поиске чего-то похожего, мб кто-нибудь знает? Что ещё глянуть?🧐 А то в избытке свободного времени я начинаю делать много фотографий, а это совсем не в моем стиле 🤪 вот за 5 минут сделали мини-серию во дворе)) Какая лучше?", - написала жена Преснякова.

За час пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.

"Оооочень красивая 😍", "Увидела в Вашем сторис этот сериал, смотрю и уже друзьям советую👍🏻", "Ну ❤️🤤", "Шо за бомба 💣😍🤤", "Какой последний кадр! Очень красиво😍", "Ну это прям Голливуд, не меньше!👏🏼👏🏼", "стильная и вы очень хороши!!!", "Первая классная!!а какие губки👍", "Круто 👍🏼", "Алёна ты на всех фото красотка! 👍❤️💋", "Хочу Вас поснимать, пусть сбудется🤞🏻🖤", "Красавица глаз не оторвать🔥", "Красивая", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Преснякова поделилась в "сториз" в Инстаграм кадрами, на которых предстала в домашнем образе: белом махровом халате и с косметической маской на лице.

Напомним, смазливая невестка Пугачевой в новом образе показала, чем покорила звездного мужа.

Как сообщала Politeka, бесстыжая невестка Пугачевой избавилась от лифчика ради горячих фото.