Что у нее с лицом?

22-летняя модель Алена Преснякова, жена внука артистки Аллы Пугачевой, обескуражила домашними кадрами

Как передает Politeka.net, знаменитость поделилась в "сториз" в Инстаграм кадрами, на которых предстала в домашнем образе: белом махровом халате и с косметической маской на лице (из открытых участков - только глаза и пухлые губы, которые, кажется, разнесло на пол-лица).

Алена собрала волосы и надела очки, от которых затем избавилась. Сначала она сидит на полу, и ее засняли со стороны. Потом Преснякова сделала селфи так, что предстала крупным планом и можно без помех разглядеть ее внешность.

Примечательно, что ранее подобный кадр с белой маской на лице опубликовала певица Ани Лорак. Видимо, "дурной пример заразителен", и Преснякова пошла по ее стопам и также решила показать публике интимный косметический процесс.

А вот и фото Лорак, которое вызвало реакцию в стиле "какие губища":

Ранее мы сообщали, Алена удивила одновременно нежным и дерзким образом. Голубоглазая блондинка предстала в кожаной курточке, с минимумом косметики, дополнив лук массивными золотыми украшениями.

"Когда уснула с косичкой 🦁", - подписала кадр Алена. Но не только изменения в прическе заметили внимательные поклонники. Ранее появилась информация, что красотка решилась на более радикальные методы, кроме как "заплести косички". Речь об уколах красоты и возможных пластических операциях: в частности, поговаривали, что она подчеркнула контур губ. А некоторые подметили, что на этом фото у Алены подбородок выглядит как-то по-другому.

"Поменяли форму подбородка?) 👍🏼"; "Какаяяяя😍"; "Красота, страшная сила 😍", - писали в комментариях.

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