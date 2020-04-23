Сын герцогов Кембриджских Луи сегодня, 23 апреля, отмечает, свой второй день рождения

Об этом пишет Politeka.net.

Самый младший ребенок в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма занимает пятое место в линии наследования британского престола.

В честь второго дня рождения Кейт Миддлтон поделилась забавными снимками Луи, который перед камерой игрался с яркими красками.

Снимки наследника герцогов Кембриджских были опубликованы в официальном Instagram Кенсингтонского дворца.

"Мы рады поделиться фотографиями принца Луи, сделанными герцогиней в апреле этого года, в преддверии его второго дня рождения", - сказано в публикации.

Ранее мы рассказывали о том, что в сети появилось домашнее видео с Кейт Миддлтон и принцом Уильямом. Недавно герцоги появились в эфире утренней программы, в которой они обсудили ситуацию с пандемией китайского вируса.

Помимо этого, герцоги Кебриджские рассказали зрителям о своих делах и заботах в условиях карантина, а в эфир они вышли в "домашней" одежде.

Например, Кейт Миддлтон появилась в белой трикотажной кофте в черную полосу, с легким макияжем на лице и красивой укладкой. Что касается принца Уильяма, то он надел рубашку цвета денима и синий джемпер.

Во время интервью принц Уильям напомнил, что в условиях пандемии и карантина очень важно оставаться дома, но так же важно всячески поддерживать связь со своими родными и близкими.

А герцогиня Кембриджская в эфире добавила, что медицинские работники сегодня как никогда нуждаются в поддержке и заботе.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели