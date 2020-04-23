Финалистка шоу «Голос країни» Даша Петрожицкая рассказала, каково работать с Тиной Кароль и Даном Баланом

Об отношениях артистов уже давно ходят слухи, которые Дан и Тина активно подогревают постоянным флиртом на камеры. Петрожицкая стала гостьей шоу «Ночь в баре» и поделилась личным опытом совместной работы со звездной парочкой.

28-летняя певица призналась, что у Балана и Кароль, как у звездных тренеров, совершенно разные подходы к работе с конкурсантами.

«Дан настолько лаконичный, что что-то одно скажет и сразу все становится понятно. Он мне на "Нокаутах" сказал ровно одно предложение и я сразу все поняла. А вот Тина она наоборот, она и мне и Даниэлю все рассказывала, объясняла. У нас была задача не красиво спеть, а сделать номер», - рассказала Петрожицкая.

Она добавила, что считает всех других участников шоу своими конкурентами, ведь они все талантливые певцы с сильным вокалом.

Отметим, что молдавский певец Дан Балан стал тренером девятого сезона проекта «Голос». И практически сразу поклонники стали замечать, что между новым тренером и красоткой Тиной Кароль пробежала искра. Артисты и сами, как могли, подогревали интерес к своим персонам, постоянно усиливая градус. Так, в одном из последних шоу в Украину приехала мама Дана Балана, которая познакомилась с певицей лично.

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