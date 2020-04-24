Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко показала эффектную растяжку
На фото Регина позирует в черно-розовом топе и лосинах. Волосы в этот раз Тодоренко собрала в гульку. Телеведущая задрала ногу выше головы и прикоснулась ею к дверной раме, можно легко оценить, какие ноги у украинки. На фоне можно увидеть гимнастический шар, большую плазму и другие предметы интерьера комнаты звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
До этого своим шпагатом поражала Полякова. Оля стояла на каблуках в красочном платье и задрала ногу выше головы. Фотография вышла эффектной.
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А вот Волочкова регулярно радует своими шпагатами. На одном из последних фото она легко раздвинула ноги в балетной пачке и прикрыла свою интересную часть тела картиной.
Сообщалось, что Регина Тодоренко показала не совсем удачный наряд во время подготовки в гримерке к выпуску эфира собственного шоу.
В этот раз звезда предстала в костюме нюдового оттенка с ярким макияжем на лице и во врем укладки своих пышных волнистых волос. Звезда позировала разбутой, сидя за столом и ярко улыбаясь на камеру. Именно раззутые ноги звезды и привлекли внимание фанатов.
Ранее мы сообщали, что Регина Тодоренко показала неудачный наряд на собственном шоу, за который ее высмеивали в сети.
Так, в этот раз Регина показала, как позировала в весьма неудачном образе – высоких шортах серого цвета из кожи, полностью скрывших ее фигуру, и малиновом топе который сделал талию певицы квадратной.
Напомним, Тодоренко показала на камеру себя настоящую
А еще Politeka сообщала, что жаркая Тодоренко покорила всех без макияжа на райском курорте
Также Politeka писала, что Тодоренко устроила дикие развлечения дома и зажгла невероятным танцем