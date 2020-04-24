Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко показала эффектную растяжку

На фото Регина позирует в черно-розовом топе и лосинах. Волосы в этот раз Тодоренко собрала в гульку. Телеведущая задрала ногу выше головы и прикоснулась ею к дверной раме, можно легко оценить, какие ноги у украинки. На фоне можно увидеть гимнастический шар, большую плазму и другие предметы интерьера комнаты звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

До этого своим шпагатом поражала Полякова. Оля стояла на каблуках в красочном платье и задрала ногу выше головы. Фотография вышла эффектной.

А вот Волочкова регулярно радует своими шпагатами. На одном из последних фото она легко раздвинула ноги в балетной пачке и прикрыла свою интересную часть тела картиной.

Сообщалось, что Регина Тодоренко показала не совсем удачный наряд во время подготовки в гримерке к выпуску эфира собственного шоу.

В этот раз звезда предстала в костюме нюдового оттенка с ярким макияжем на лице и во врем укладки своих пышных волнистых волос. Звезда позировала разбутой, сидя за столом и ярко улыбаясь на камеру. Именно раззутые ноги звезды и привлекли внимание фанатов.

Ранее мы сообщали, что Регина Тодоренко показала неудачный наряд на собственном шоу, за который ее высмеивали в сети.

Так, в этот раз Регина показала, как позировала в весьма неудачном образе – высоких шортах серого цвета из кожи, полностью скрывших ее фигуру, и малиновом топе который сделал талию певицы квадратной.

Напомним, Тодоренко показала на камеру себя настоящую

А еще Politeka сообщала, что жаркая Тодоренко покорила всех без макияжа на райском курорте

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