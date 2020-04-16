Регина Тодоренко показала, как повеселилась вместе с Ивлеевой, раздевшись в прямом эфире

Телеведущая Регина не стала скучать во время карантина и стала проводить прямые эфиры в социальной сети Инстаграм. Девушка в этот раз решила не только пообщаться с фанатами, но и получить "задания-наказания" от коллеги, с которой выступила в Инстаграм - Настей Ивлеевой, пишет Рoliteka.net.

Как известно, некоторое время девушки вместе работали ведущими на тревел-шоу "Орел и Решка", объездили много стран и немало удивили своими выходками. Этот раз не был исключением. Настя устроила для Тодоренко целую серию заданий, а также заставила мужа в качестве наказания бить ее током.

На фан-странице Регины появился отрывок, на котором девушки выполняют одно из условий: Настя измазывала волосы медом, чтобы сделать ирокез, а Регина должна была раздеться, устроив мнимый стриптиз.

Причем действия Регины немало удивили Ивлееву, которая заявила, что у "правильных девочек всегда темная душа". На фоне были также слышны неоднозначные возгласы мужа. В свою очередь поклонники были озадачены тем, что вытворила Тодоренко:

«Шл**а, а не душа темненькая», «Фу, как неприятно. Наверное я поменяю своё мнение о вас, девочки».

До этого звезда появилась перед поклонниками в белом обтягивающем платье длинны миди, которое идеально подчеркивает ее стройную фигуру. Сам наряд дополняет геометрический вырез и рукава-буф. Дополнила наряд Регина массивным колье с камнями и такого же дизайна серьгами с крупными блестящими камнями.

А вот волосы Тодоренко уложила в копию прически знаменитой певицы и актрисы Мэрилин Монро.

«#самолюбование , буквально минутка 😂🙈», «#маскактоты Вот и сказке пришёл конец, а кто смотрел шоу - молодец!) Финал совсем скоро ! Вы за кого болеете?», - написала артистка.

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