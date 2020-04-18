Популярная телеведущая Регина Тодоренко показала в сети забавное видео

Как сообщает Politeka.net, Регина Тодоренко – энергичная и неугомонная ведущая, которая привыкла одновременно делать множество дел и, и при этом все успевать. Она ведет несколько авторских проектов на YouTube и снимается в новом развлекательном шоу на ТВ. Но карантин внес свои коррективы в планы Регины.

Так, ведущая пока не отказалась от съемок в передачах и старается не падать духом. Она опубликовала видео на котором собрала забавные кадры из нового выпуска своего авторского шоу "Вечер с Региной Тодоренко".

Так, на кадрах девушка поет, танцует и дурачится на камеру. На одном из кадров телеведущая занимается с тренером фитнесом. Она хвалит растяжку знаменитости, спрашивая: "Чем занималась Регина, чтобы у нее появилась такая растяжка?". На что знаменитость в шутку сказала: "Чим-чим БДСМ, конечно". Также она призналась, что может неожиданно сойти с ума и начать безудержно танцевать.

На видео девушка предстала в нескольких образах: домашний костюм с объемным свитером; платье с рюшками в мелкий горошек; костюм кирпичного оттенка и платье-рубашки с широким ремнем, которое в конце видео девушка снимает, танцуя шутливый стриптиз.

"Смотрите, как надо сходить с ума дома 😂во время карантина! Хотя вы и без меня это лучше знаете! Мамские лайфхаки, секретики яйца-пашет и просто убойная БДСМ-тренировка 😆!", - подписала видео Тодоренко.

Поклонники Регины стали бурно обсуждать ее пост, но не оставили и саму звезду без комплиментов.

"Вы очаровательная 🐻", "Секрет яйца-пашот в приготовлении в микроволновке 😂", "Регина! Ты на высоте и в теме❤️ круто", "Я могу вечно смотреть на эту "дурочку", 🔥даже орла и решку только из за неё начала смотреть 💝", " Офигенный голос! Сплошное удовольствие слушать пение 🌺🌞".

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