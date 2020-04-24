Известная певица Ольга Меганская, солистка группы "ВИА Гра", показала новый смелый образ

На коротком ролике Меганская позирует в шикарном черном платье с блестками. Ольга себя снимала на телефон в зеркало и соблазнительно покрутила пятой точкой. Волосы у певицы были распущены и пышно уложены. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Концертная деятельность всегда полна сюрпризов. Иногда сюрпризы бывают не очень приятными. Небольшой список того, что было на наших концертах за последние 2 года и сразу пришло в голову:

У Насти в волосах запутался огромный жук

На одном очень активном концерте мое платье не выдержало активных движений и ПОЛНОСТЬЮ расстегнулось

После концерта меня схватил один из поклонников и потащил за собой, мне пришлось звать на помощь

Я забыла надеть нижнее белье и поняла это только на сцене

На одном ТВ-выступлении каблук застрял между досками на сцене, пришлось очень глупо дергаться, чтобы его вытащить

На нас с огромным грохотом рухнул прозрачный звукоизоляционный экран для ударной установки", - написала Меганская.

Отметим, что платье напомнило скандальный наряд Анджелины Джоли. Актриса там позировала в черном платье, где был огромный разрез.

Сообщалось, что известная певица Ольга Меганская показала новое фото в Инстаграм и ответила на важный вопрос.

На фото Меганская позирует возле желтой опоры. Видно, что она в черном платье, которое обтянуло ее грудь. Волосы певица оставила распущенными. Ольга позировала на каком-то погрузочном терминале, видно, что кадр был из клипа.

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