Известная украинская певица Оля Полякова показала новый интересный образ

На фото Оля позирует в толстовке и мини-шортах. Лук Полякова дополнила сумочкой, на которой нарисована корона. Волосы в этот раз певица оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Оля рассказала под фото, что сегодня покажет танцевальный мастер-класс, а вечером будет лотерее, в которой можно взять участие.

Фанаты успели поставить пять тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Рада общению с таким позитивным человеком", "Как принять участие в лотерее???", "Ваши тренировки - это круто, молодец! Зажигалочка!", "Одесса. Оля, у Вас в этом красивом месте есть соседи?", "Оля вы прекрасна", "Оля, Вы шикарная) С интересом и восхищением смотрю все Ваши эфиры и передачи) Удачи и новых творческих успехов)".

Ранее мы сообщали, что Оля Полякова устроила мастер-класс по приготовлению вкусного блюда, но попала под волну критики в сети.

Так, в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала видео, в котором подробно рассказала свой рецепт приготовления вкусного блюда. Сама артистка появилась в несколько небрежном и неопрятно виде, за что получила волну недовольства в свой адрес.

Сообщалось, что известная украинская певица Оля Полякова показала фото, где она и Евгений Кошевой из "Квартал 95" на "Рассмеши комика".

На фото Полякова позировала в желтой куртке и черном платье, в котором были открыты плечи. Рядом с ней стоял стоял Юрий Ткач в желтом пиджаке и черной футболке, а рядом сидел Евгений Кошевой в толстовке.

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