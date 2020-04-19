Певица Оля Полякова поздравила украинцев с Пасхой

Как передает Politeka.net, соответственный пост она опубликовала на своей страничке в Instagram.



"Со светлым праздником Пасхи! Счастья и благополучия в ваши семьи", - написала она под публикацией.

На кадре Полякова с дочерьми предстали на природе за праздничным столом. Красавицы выглядели поистине, как аристократичные леди, чем произвели незабываемое впечатление на поклонников.

Подписчики певицы в комментариях рассыпались лестными отзывами в адрес звездного семейства.



"Какие красотки. Мама молодчинка", "Как с открытки)", "Какие дамы !!! Настоящие леди !!! С праздником! Христос воскрес!", "Три сестрицы,под окном пили чай вечерком!", - писали под фото.

Ранее Оля Полякова показала, как тренирует «попу, как орех» и тренируется дома, используя в качестве помощника лишь коврик, на котором покачала пресс, делала скручивания и снова упражнялась для идеальных форм бедер и ягодиц.

Не обошлось и без пикантных моментов - пока Оля делала отжимания, ее майка задралась и звезда посветила формами прямо перед объективом, тренер же отшутился, что сейчас чуть "кое-что не выпало".

Также знаменитая артистка представила личный топ упражнений, которые помогают ей сбрасывать лишний вес вместе с Татьяной Котовой. Стройные дамы представили серию упражнений и показали, как правильно заниматься, чтоб добиться максимального результата.

Напомним, что Оля Полякова в мини-платье выставила напоказ свою главную гордость

Как сообщала Politeka, Полякова устроила экстремальный отдых в одном купальнике, засветив грудь

Также Politeka писала про Полякову, Фреймут и других звезд, которые сменили цвет волос и поразили видом



