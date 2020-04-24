Звезда «Сватов» Анна Кошмал поделилась милым фото в элегантном образе

Молодая украинская актрисы запомнилась многим по роли Женьки в популярном сериале «Сваты». Сейчас Кошмал продолжает строить свою карьеру и активно делится с подписчиками новыми снимками в своем Инстаграм.

Как сообщает Politeka.net, на этот раз артистка опубликовала черно-белый снимок, на котором она позирует в необычном для себя строгом образе. Так, Анна одета в строгое черное пальто из слегка переливающейся ткани. При этом под ним незаметно другой одежды. На губах у актрисы красуется темная помада, а ее волосы уложены крупными локонами.

Казалось бы, в таком образе Кошмал должна была бы продемонстрировать соответствующую ему драматичную позу, однако вместо этого актриса еле сдерживает улыбку.

«Иногда мне очень сложно быть серьезной», - призналась Кошмал.

Ее поклонники тут же принялись комментировать снимок.

«Ну очень красивая», «Красотка», «Вы самая красивая умная и позитивная», «Вы превосходная просто очаровательная», «Любимая моя! Тебе очень идёт улыбка, улыбайся чаще! Обожаю твою улыбку», «аааа, какая сладкая вредина», «Почему вы такая красивая?», «Ты очень красивая, тебе идёт красная помада», - пишут люди.

Напомним, Женька из "Сватов" сверкнула "дыньками" в купальнике: "Лучше, чем у подружки".

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