25-летняя украинская актриса и танцовщица Анна Кошмал, ставшая мегапопулярной после роли Жени Ковалевой в "Сватах", изумила видом в купальнике

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала архивные фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе с подружкой, актрисой Сашей Сизоненко. Девушки познакомились на съемках сериала "Не зарекайся", где играли сестер, и, судя по всему, до сих пор поддерживают связь, видятся и отдыхают вместе. Правда, из-за карантина Анне пришлось поздравлять подругу с днем рождения в соцсети.

"У моей @sasha.syzonenko сегодня День Рождения 🥳 Как я хочу приехать поздравить и крепко тебя обнять🍾 Спасибо, что ты у меня есть❤️ #loveyoutothemoonandback 🌙", - тепло отозвалась Кошмал.

Актриса показала несколько кадров, сделанных в разное время и в разных местах - моменты, которые объединяют их с Сашей. Особенно пользователей впечатлили фото у бассейна. Анна в черном купальнике не постеснялась всунуть в камеру крупным планом "сочный" бюст, что только порадовало ее поклонников - "лучше, чем у подружки".

За несколько часов пост Кошмал оценили почти 20 000 раз:

"Какая вы красивая, Аня! 😍"; "Анечка ты такая милашка в свадебном платье просто прелесть"; "Анюта, какая же ты красивая"; "У Вас всегда такие ухоженные волосы😍"; "Какие красивые вы😊😻такая красота естественная", - писали в комментариях.

Ранее мы сообщали, Кошмал очаровала весенним луком в воздушном платье светлого оттенка с длинными рукавами и цветочным принтом. В кадре улыбающаяся красотка застыла в момент взмаха руки, закрыв глаза.

"А как ваше настроение? Наслаждаетесь или устали от #stayhome ?😷", - подписала атмосферный снимок Кошмал.

Напомним, что Анна Кошмал из "Сватов" избавилась от нижнего белья и задрала платье: "Слов нет".