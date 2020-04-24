Звезда превзошла сама себя!

Украинская исполнительница Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, показала роскошное тело в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Давайте готовить вместе 🤍 А мы позаботимся о подходящем образе», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кумейко позирует в горячем наряде повара, демонстрируя роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Кто готов кушать – я готов кушать!», «боже, какое тело», «идеальный вид», «вау! Какое загляденье», - пишут они.

До этого мы писали, что 34-летняя украинская певица и танцовщица Анастасия Кумейко, бывшая участница группы Nikita, пленила изгибами в откровенном фото.

Красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе. Знойная брюнетка расстегнула и приспустила черное платье, засветив лишнее. Анастасия не надела нижнего белья, поэтому взору пользователей открылся удивительный вид на ее упругое пышное богатство.

"Держи мои стихи, ветер догоняй, Лови мое тепло, солнце направляй 🙌🏼 Magic photo by @andreykoren 🖤 #djNana #anastasiadomination #притяжение", - подписала это чувственное фото Кумейко.

Артистка сложила ладони, будто молится, и приподнесла пальцы к губам. При этом красотка закрыла глаза и, кажется, что затаила дыхание. Удачное освещение, томный сюжет и божественная красота Анастасии сделали свое дело: поклонники щедро отблагодарили своего кумира комплиментами в комментариях.

Напомним, горячая экс-Nikita впечатлила формами в обтягивающем вязаном платье.

Как сообщала Politeka, знойная экс-Nikita выпятила на камеру все свои прелести, аппетитные кадры.