Украинская исполнительница Оля Полякова стала объектом для шуток со стороны звезд «Квартала 95»

Как сообщает Politeka, соответствующие кадры были опубликованы на YouTube (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Певица Оля Полякова решила зарабатывать видеопоздравлениями в режиме самоизоляции. Артистка запустила интернет-платформу, через которую каждый желающий может заказать короткое приветствие или видеозвонок от звезды. Уже есть статистика, что большинство пожеланий заказчиков начинаются с пункта – в полный рост, пожалуйста», - отметила ведущая программы Ирина Сопонару.

При этом ведущие уточнили, что многие украинцы просят Полякову одеться, как на концерте.

«Но для того, чтобы одеться так – певице приходится раздеваться», - подчеркнула она.

Более того, Степан Казанин решил пристыдить исполнительницу.

«Эх, Полякова. Как же не стыдно: берет деньги, чтобы поздравить человека», - уточнил он.

Как сообщалось ранее, известная украинская певица Оля Полякова показала новый интересный образ.

На фото Оля позирует в толстовке и мини-шортах. Лук Полякова дополнила сумочкой, на которой нарисована корона. Волосы в этот раз певица оставила распущенными.

Оля рассказала под фото, что сегодня покажет танцевальный мастер-класс, а вечером будет лотерее, в которой можно взять участие.

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