Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец рассказала о поездке с семьей в Одессу и нарвалась на критику украинцев

Популярная юмористка в период самоизоляции стала чаще делиться с поклонниками личными фотографиями. Как сообщает Politeka.net, на этот раз она поделилась впечатлениями о небольшом семейном путешествии в Одессу.

«На прошлой неделе мы сбежали из Киева в Одессу. Тут было слишком много дыма, а там море, которого никогда не бывает слишком много», - написала Кравец в своем Инстаграм.

Судя по опубликованным фотографиям, артистка ездила со своим мужем, детьми и друзьями. Кравец написала, что они ехали на машине, что позволяло им «залишатись вдома» даже в дороге.

«Говорили наперебой, смеялись, капризничали, жевали хот-доги и хрустели чипсами, пели хором песни из мультиков и засыпали под аудиосказки, мчались на перегонки с облаками и думали каждый о своём, глядя в окно... В Одессе выдохнули монотонность и вдохнули полные лёгкие ветра свежего. Привезли Киеву в подарок», - рассказала юмористка.

Она также поделилась снимками из поездки. Среди них оказались редкие фото артистки с мужем, а также кадры с ее младшими детьми.

Стоит отметить, что милый рассказ Кравец понравился далеко не всем. Так, в комментариях многие украинцы раскритиковали звезду за нарушение карантина.

«Лена, вы очень красивая», «А карантин для вас не действует делаете что хотите, а остальным изоляция, и все такое. ну да я же забыл вы же близкие друзья с президентом», «Как бы и на море гулять нельзя. Одесситы сидят дома», «Младшие дети , наверное, радуются карантину. Мама рядом», «А мы тут в Одессе на карантине сидим - в парк нельзя, к морю нельзя... зато киевлянам оказывается это можно? От нас увезли воздух, надеюсь взамен ничего не привезли...», «Класс! Как в сказке побывали) Машуля красотка», - пишут люди.

Напомним, Кравец из Квартал 95 умилила домашним видом, исполнив просьбу сына.

Как сообщала Politeka, Елена Кравец из Квартал 95 срочно уехала из Киева и взмолилась о помощи.

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