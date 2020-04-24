Звезда "Квартал 95", юмористка и актриса Елена Кравец приятно удивила поклонников нежным домашним кадром

В этот раз в аккаунте артистки в социальной сети Инстаграм появилось милое фото, которое сделал, похоже, маленький сынок звезды. Елена появилась в представленном кадре в простой майке с принтом на груди и небрежно завязанными волосами, сообщает Politeka.net.

Елена удивила домашним образом в хорошем смысле - поклонники не удержались от милых комментариев в адрес артистки, не забыв также упомянуть о юном фотографе Кравец.

««Мам, улыбнись, позалуста!» #когдасынфотограф #фреддифорева #неидеальна», - написала шутливо артистка.

Поклонники не смогли удержаться от комментариев в адрес звезды:

«Ааа, Вы безумно красивая😻😻😻», «Мне на днях сын примерно так же 🙈», «Пусть все мамы улыбнуться ☺ Запускаем челендж #Мамаулыбнись 😆», «Казанин не ваш брат случайно?))», «Прекрасная, стала такая красотка 😊», «❤️❤️❤️крутая мама 💋», «Йшов 2 місяць карантину😂 шикарна😍😘».

Также звезда прокомментировала свой режим самоизоляции:

«Возмущает, что из-за карантина я еще и поправилась, - с улыбкой говорит Елена. – Это.. пусть будет немножко! Даже не поверила – поставила детей на весы, но это только расстроило. Пришлось перейти на совсем другую систему питания. Сейчас я совсем не пью, вообще не до этого – нет-нет, я не беременна! Просто 80 процентов времени отвечаю на вопросы детей, даже несмотря на то, что нянь не отпускала – можно сойти с ума! Это какое-то варево, вообще не продуктивное, странная жизнь».

Ранее мы сообщали, Кравец рассказала, чем занимается на карантине. Звезда опубликовала в Инстаграм фото, на котором позирует возле гимнастического мяча. Рядом с ней на снимке ее фитнес-тренер.

"Сейчас все говорят, что человечество выйдет из карантина другим, обновленным. Это правда. Я, например, представляю ту часть человечества, которая выйдет из него с новым весом!", - заявила Кравец.

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