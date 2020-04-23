Украинская актриса и юмористка, звезда "Квартал 95" Елена Кравец не смогла находиться в задымленной столице и переехала в Одессу

Как передает Politeka.net, артистка записала видеообращение, которым поделились на ее фан-страничке в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). 

Елена предстала в черно-белом полосатом реглане, с минимумом косметики и собрав волосы в хвост. Вначале Кравец объяснила причину переезда в другой город.

"Мы сейчас временно в Одессе... Сбежали из задымленного Киева... немножко подышать и привезти вам морского бриза", - отметила звезда.

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Далее Елена призвала украинцев помочь детям, страдающим от онкозаболеваний, отметив, что уже давно работает с фондом, занимающимся этой проблемой.

"Ребята, как вы знаете Фонд "Таблеточки" давно занимается тем, что помогает очень многим детям победить недуг. Бороться с онкозаболеваниями. Поэтому я, пользуясь случаем, прошу вас узнать о них побольше. Чтобы понимать, чем они занимаются, и чтоб понимать, насколько прозрачными и чистыми являются их намерения и действия... ", - обратилась актриса.
 
За день видео просмотрели почти 9 000 человек. Судя по комментариям, украинцы больше отреагировали на само появление в эфире своего кумира, чем на ее слова.
 
"Леночка привет красотка. Ты как всегда очаровашка";  "Самая красивая девушка в нашем шоу-бизнесе!!!❤️"; "Красуня😇", - писали в комментариях.

Ранее мы сообщали, Кравец вплотную занялась своей фигурой на карантине. Артистка решила привести себя в порядок и скинуть лишние килограммы. Поэтому Елена стала делать зарядку и заниматься с фитнес-тренером. Она часто делится успехами в Инстаграм.

Напомним, что Елена Кравец из "Квартал 95" откровенно рассказала о проблемах: "Можно сойти с ума! Это варево...".

Как сообщала Politeka, дочь Елены Кравец похвасталась запретными развлечениями в Одессе: "Ну ничего себе!".

Также Politeka писала о том, что Елена Кравец показала располневшую фигуру на тренировке: "Гармонии не будет".