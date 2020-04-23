Украинская актриса и юмористка, звезда "Квартал 95" Елена Кравец не смогла находиться в задымленной столице и переехала в Одессу
Как передает Politeka.net, артистка записала видеообращение, которым поделились на ее фан-страничке в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Елена предстала в черно-белом полосатом реглане, с минимумом косметики и собрав волосы в хвост. Вначале Кравец объяснила причину переезда в другой город.
"Мы сейчас временно в Одессе... Сбежали из задымленного Киева... немножко подышать и привезти вам морского бриза", - отметила звезда.
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Далее Елена призвала украинцев помочь детям, страдающим от онкозаболеваний, отметив, что уже давно работает с фондом, занимающимся этой проблемой.
Ранее мы сообщали, Кравец вплотную занялась своей фигурой на карантине. Артистка решила привести себя в порядок и скинуть лишние килограммы. Поэтому Елена стала делать зарядку и заниматься с фитнес-тренером. Она часто делится успехами в Инстаграм.
Напомним, что Елена Кравец из "Квартал 95" откровенно рассказала о проблемах: "Можно сойти с ума! Это варево...".
Как сообщала Politeka, дочь Елены Кравец похвасталась запретными развлечениями в Одессе: "Ну ничего себе!".
Также Politeka писала о том, что Елена Кравец показала располневшую фигуру на тренировке: "Гармонии не будет".