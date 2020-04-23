Украинская актриса и юмористка, звезда "Квартал 95" Елена Кравец не смогла находиться в задымленной столице и переехала в Одессу

Как передает Politeka.net, артистка записала видеообращение, которым поделились на ее фан-страничке в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Елена предстала в черно-белом полосатом реглане, с минимумом косметики и собрав волосы в хвост. Вначале Кравец объяснила причину переезда в другой город.

"Мы сейчас временно в Одессе... Сбежали из задымленного Киева... немножко подышать и привезти вам морского бриза", - отметила звезда.

Далее Елена призвала украинцев помочь детям, страдающим от онкозаболеваний, отметив, что уже давно работает с фондом, занимающимся этой проблемой.

"Ребята, как вы знаете Фонд "Таблеточки" давно занимается тем, что помогает очень многим детям победить недуг. Бороться с онкозаболеваниями. Поэтому я, пользуясь случаем, прошу вас узнать о них побольше. Чтобы понимать, чем они занимаются, и чтоб понимать, насколько прозрачными и чистыми являются их намерения и действия... ", - обратилась актриса.

За день видео просмотрели почти 9 000 человек. Судя по комментариям, украинцы больше отреагировали на само появление в эфире своего кумира, чем на ее слова.

"Леночка привет красотка. Ты как всегда очаровашка"; "Самая красивая девушка в нашем шоу-бизнесе!!!❤️"; "Красуня😇", - писали в комментариях.