Анджелина Джоли раскрыла детали самоизоляции со своими детьми

44-летняя голливудская актриса сейчас находится на карантине со своими шестью детьми, 18-летним Мэддоксом, 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 13-летней Шайло и 11-летними близнецами Ноксом и Вивьен. Звезда рассказала журналистам, что они проводят это время в своем имении.

«Мы все заперты в своем доме. У нас все в порядке», - рассказала Джоли.

Она также обратилась к другим людям, подчеркнув, что сейчас весь мир переживает тяжелые времена. Джоли подняла тему домашнего насилия в самоизоляции и напомнила о том, как важно помогать его жертвам.

«Изоляция жертвы от семьи или друзей — это хорошо известная тактика контроля со стороны абьюзеров, а это означает, что социальное дистанцирование, необходимое для прекращения распространения COVID-19, будет непреднамеренно подпитывать прямой рост психологических травм и страданий детей, находящихся в трудной ситуации», - подчеркнула актриса.

Она также прокомментировала слухи о том, что ее старший приемный сын Мэддокс бросил учебы, которые появились после того, как он вернулся в США из Южной Кореи. Актриса подчеркнула, что парень продолжает обучение дома и просто хочет переждать пандемию вместе со своей семьей.

Источник, близкий к Джоли, рассказал, что ее дети живут в обычном режиме: рано встают и приступают к выполнению школьных заданий.

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