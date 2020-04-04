Анджелина Джоли отомстила Брэду Питту за новые отношения с коллегой по площадке

Сейчас в СМИ активно обсуждается личная жизнь актрисы. После тяжелого разрыва с Брэдом ей приписывают новые романы.

Так, в американских таблоидах появились слухи о новой романтической связи голливудской актрисы Анджелины Джоли с актером Коллином Фарреллом, с котором они познакомились на съемках фильма «Александр».

Примечательно, что в фильме Джоли сыграла роль не возлюбленной Фаррелла, а его мамы. Для Колина этот фильм стал прорывом в его актерской карьере. Сьемки проходили в начале 2000-х.

Одной из причин появления и распространения подобных слухов стала премьера фильма "Дамбо" в прошлом году, где Колин сыграл главную роль. Тогда Джоли пришла на премьеру со своими детьми.

Так или иначе Джоли почти сровняла счет с Питтом. Ее бывшему за последний год уже успели приписать столько пассий, что сложно сразу вспомнить. Среди них были, как и молодые актрисы, так и влиятельные бизнес-вумэн, и без его первой супруги Дженнифер Энистон тоже не обошлось.

Напомним, что старший сын голливудской актрисы Анджелины Джоли вынужден был покинуть Южную Корею из-за пандемии коронавируса.

Как стало известно, 18-летний Мэддокс пострадал из-за коронавируса и вынужден был остановить учебу за границей. Он вернулся в США, что принесло огромную радость его матери. Парень вернулся домой и снова живет в доме Джоли.

Напомним, что в сеть слили фото дочки Джоли и Питта после операции: «Жалко смотреть...».

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