Голливудская актриса Анджелина Джоли написала важное обращение, касающееся детей

Данное письмо было опубликовано в журнале Time и сразу же разлетелось по сети, пишет Рoliteka.net.

В тексте Джоли напоминает, что существуют неблагополучные семьи, и призвала обратить внимание на детей.

Сейчас во многих странах введен особый режим из-за высокой заболеваемости новым китайским вирусом. Взрослые и дети остаются в самоизоляции, и именно это может сыграть на руку абьюзерам. Последние всегда делают так, чтобы жертвы были отделены от родных и друзей.

Таким образом, режим самоизоляции будет способствовать развитию психологических травм и страданий детей в семьях психопатов.

Дети не могут убежать и скрыться, а также получить помощь от других людей. По мнению Джоли, именно школы были важным щитом, который обеспечивал защиту таким ребятишкам.

"В условиях изоляции взрослые люди будут обращать меньше внимания на их ситуацию. Ведь в случаях жестокого обращения с детьми в Службу защиты детей чаще всего звонят третьи стороны, такие как учителя, инструкторы, координаторы внешкольных программ и тренеры", - написала звезда.

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