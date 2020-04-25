Ведущая шоу "Зважені та щасливі" на телеканале СТБ Анита Луценко опубликовала пикантный снимок



Целью поста у нее было оповестить желающий побывать на конференции о беременных, передает Politeka.net.



"Всем доброе утро. Сегодня с 15:00 лекции по 20 мин на самые актуальные темы для беременных и недавно/давно родивших!", - сообщила она в подписи к снимкам.

Но ее подписчики не могли пройти мимо ее шикарной фигуры, которую она подчеркнула спортивным нарядом. Облачилась Анита в клетчатую майку и спортивные трусы.

В комментариях они восхитились физической формой звёздного тренера и поблагодарили за дельные советы.

"Спасибо за сегодняшнюю лекцию! Как всегда, с позитивом и оптимистическим зарядом для нас!", "Анита, какая ж Вы красивенная! До невозможности", "Спасибо за такие полезности)", У вас всегда такая стильная спортивная одежда", "Вам очень идет эта форма", "Фигура - Мечта!!" - писали под постом тренера.

Отметим, что Анита Луценко любит "обновлять" свою внешность. Совсем недавно она укоротила свое каре и покрасила волосы.

Подписчики принялись бурно обсуждать обновленный образ Аниты. Большинству такие изменения понравились. Хвалили ее и звездные коллеги.

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