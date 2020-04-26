Популярная телеведущая Регина Тодоренко попала под шквал критики, сделав скандальное заявление о домашнем насилии
Звезда заявила, что жертвы домашнего насилия нередко сами хотят быть жертвами. Кроме этого, она в грубой манере спросила, что сделали эти женщины для того, чтобы муж их не бил. Она намекнула, что женщины, которые подвергаются насилию, нередко сами в этом виноваты. Позже артистка извинилась за свои слова, но огласки в сетях было уже не остановить.
Politeka.net вспомнила, кто из известных на весь мир звезд подвергался домашнему насилию. И кого своими словами буквально унизила Тодоренко.
Певицу Кристину Агилеру бил экс-возлюбленный Джордан Братман. Мужчина избил ее до такой степени, что ей понадобилась помощь медиков. У звезды были разбиты губы и шла кровь. Кроме этого, звезду в детстве бил ее отец.
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Одна из красивейших моделей Америки Памела Андерсон тоже была жертвой насилия. Ее первый муж Томми Ли даже отсидел полгода в тюрьме за то, что поднимал руку на жену. Со следующим мужем, музыкантом Кидом Роком, у Андерсон тоже были бурные отношения, которые доходили до драк.
Певица Рианна придала огласке нападение на нее своего экс-возлюбленного Криса Брауна. В сеть она выложила лицо в синяках. Отметим, что Брауну за этот инцидент дали пять лет в тюрьме.
Легендарную певицу Мадонну избивал ее бывший муж Шон Пенн. Однажды она даже подала на него в суд за избиение.
Отметим, что украинские и российские звезды тоже часто стают жертвами домашнего насилия. Так, бывший муж Кристины Орбакайте однажды сломал ей нос, а Ирину Билык бил ее бывший муж Дмитрий Коляденко.
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