Регіна Тодоренко потрапила в серйозний скандал через своє зухвале висловлення про насильство над жінками

Так, скандал почався з того, що зірка висловилася в бік засудження жінок, які зазнали домашнього насильства. «А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив?» — зухвало висловилася Тодоренко, за що тут же серйозно поплатилася,

Пост зірка підірвали багато сотні обурених коментарів, і вона тут же поспішила виправдатися, з сумним виглядом нагадавши про невідому публіці дитячої травми:

«Я прошу вибачення за свої некоректні формулювання з приводу домашнього насильства. Ще раз хочу підкреслити, що я проти домашнього насильства, будь-якого насильства в принципі. Можливо, в мені кажуть мої дитячі страхи, можливо, я, як і сотні жінок, не готова ще розповісти про те, що колись зі мною сталося», - сказала в ролику Тодоренко.

Тим не менш, шанувальники артистки опинилися в ній розчаровані і різко відповіли їй:

«Коли, ви Регіна сказали, «що ти зробила, щоб тебе не били» ви сотні тисячі жінок зрадили. Вони вже хотіли вирватися з пекла домашнього насильства, але тут мудра Регіна каже, що напевно це вони самі винні і якщо попрацюють над собою, то все буде ок. Мужик не при чому, від нього йти не треба!»,

«Цікаво, чи усвідомлюєте ви, що такими своїми висловлюваннями (до вибачення) ще більше змушуєте жінок терпіти насильство і змушуєте їх ЗВИНУВАЧУВАТИ САМИХ СЕБЕ, тому що жінки БОЯТЬСЯ говорити про це, бо думають, що їх засудять ТАКИМИ Ж словами, як і у вашому прямому ефірі. Ось і виходить замкнуте коло, так і виходять ця неймовірна статистика насильства над жінками У СВІТІ», «Швидко Ви перевзулися»,

«Як же з вашої сторони, Регіна, було лицемірно обговорювати ситуацію з Агатою. Адже вона була гостем шоу. І ніякі подібні пости не виправдають ваших слів "Твій чоловік тебе б'є, а чому, ти не замислювалась? А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив?". Ви не жінка, ви розчарування року. Ви з Владом пару років, Агата в районі 8-9. А Ви впевнені, що років через 6 у вашого Владика кукуха не поїде, тим більше, що передумови до цього є? Цікаво як би ви вчинили в такому випадку... Ну так, адже краще ідеалізувати відносини, на показ...».

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