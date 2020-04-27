Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает и подтверждением этой пословицы будут служить следующие фото

Так, звезды, которых называют эталонами красоты, стали мамами не менее прекрасных дочек.

15-летняя дочь красотки Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя, Дева Кассель - настоящая красавица. Девушка уже сделала первые шаги в модельной карьере, пишет boom.ms. В частности, прошлым летом красотка снялась в рекламе для бренда Dolce & Gabanna.

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли родила маленькую красавицу Лару Джемине. Девочке сейчас шесть лет. Любящая мама часто выкладывает фото с ребенком.

Голливудская звезда Анджелина Джоли стала мамой шестерых детей, трое из которых - приемные.

Родные дети невероятно похожи на обих красивых родителей.

«Мисс Мира — 1994», актриса Айшвария Рай восемь лет назад родила девочку Аарадью Баччан. Отец ребенка - индийский актер Абхишек Баччан. Влюбленные познакомились в 2006 году, а спустя год поженились.

Актриса Кейт Хадсон родила троих замечательных детей. Сейчас старшему Райдеру Робинсону уже 16 лет, Бингем Беллами - пять, а дочери Рани Фудзикаве в сентябре исполнится два годика.

Всех троих артистка родила от разных мужчин.

Вот такие они - настоящие красотки, возможно, будущие звезды.

Напомним, Моника Беллуччи распахнула "змеиный" жакет, чтобы продемонстрировать аппетитные прелести.

Топ отлично подчеркнул прекрасную фигуру актрисы. Так, он выделил пышную грудь и тонкую талию.

Длинная челка упала на глаза. Веки артистки были в темных тенях, а губы блестели от помады нюдового оттенка.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли рассказала журналистам, что проводит время в самоизоляции с детьми

«Мы все заперты в своем доме. У нас все в порядке», - рассказала Джоли.

Напомним, любовник Анджелины Джоли и Синди Кроуфорд прервал молчание, сенсационные откровения.

Как сообщала Politeka, жестокое обращение: Анджелина Джоли не сдержалась и поразила признанием о детях.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли нашла себе нового красавчика, появились фото пары: Питт кусает локти.