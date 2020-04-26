Российская певица Надежда Бабкина после тяжелой болезни стала идти на поправку, но не всё так радостно

Подробности о самочувствии певицы сообщил концертный директор Сергей Горох российским СМИ .

По его словам, артистку наконец вывели из состояния искусственной комы. Звезда уже может говорить и даже созвонилась со своим сыном Данилой.

Однако, он убежден, что Бабкину пока еще рано поздравлять с выздоровлением, так как состояние ее не стабильно.

"Врачи ждут, как поведет себя ослабленный организм. В эти дни может произойти всякое: как в одну, так и в другую сторону", – сообщил Сергей Горох и призвал всех поклонников Бабкиной молится за ее здоровье

"Массовая молитва творит чудеса", - считает он.

Как известно, Надежда Бабкина попала в больницу 1 апреля с диагнозом "пневмония" и подозрением на китайский вирус. Несмотря на то, что сразу несколько тестов показывали отсутствие последнего, состояние певицы стремительно ухудшалось, и воспаление легких обросло устрашающими осложнениями.

Поэтому медики решили ввести Надежду Георгиевну в медикаментозную кому, из которой ее вывели уже 13 апреля.

Тяжесть состояния певицы врачи объясняют элементарной халатностью. По его ловам она очень усугубила свое положение тем, что две недели занималась дома самолеченим.

Напомним, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу: "Они стреляют на поражение".

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