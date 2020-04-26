Дочь скандального украинского политика Михаила Добкина Алла поделилась новым фото с отцом

Алла Добкина активно ведет свой Инстаграм, регулярно публикуя в нем новые фото. Как сообщает Politeka.net, на этот раз она поделилась совместным домашним фото с отцом. На снимке Добкин сидит на диване в простой домашней одежде, а его дочь примостилась у отца на руках и прижалась к его лицу щекой. На ней тоже простой спортивный костюм, а также минимум косметики на лице.

«Скучала нереально», - подписала снимок Добкина.

Под ним тут же начали появляться комментарии.

«У Вас замечательный папа! Да, собственно, и все вы!)) Очень ценю и уважаю его», «Вкусное счастье! Кровиночки мои», «Как Вы классно смотритесь!! и очень уютно)», «Как здорово когда такая связь у дочи и папы, не всем дано», «Как две капли», - пишут люди.

Ранее мы сообщали, что Алла Добкина показала себя маленькую. Милая девочка стояла в красной кофте и колготках. У нее была в руках бутылка водки и Добкина улыбалась. На втором фото дочь политика уже расстроенная и снова держит бутылку, возможно пустую. Фото получились забавными и смешными.

"Это шедевр. Вот почему я сделала АнтиАлко марафоны", - написала Добкина.

Напомним, дочь Добкина показала себя в детстве и раскрыла главный семейный секрет.

Как сообщала Politeka, дочь скандального Добкина показала главного мужчину своей жизни.

Также Politeka писала, что дочь Добкина показала, как развлекается с любимым на качелях.