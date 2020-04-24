Дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла показала смелое фото

На нем Алла стоит в платье, скорее всего, а в руках держит совсем голого сына Марика. Добкина крепко обняла его обеими руками и смотрела прямо в камеру. Фотография получилась очень нежный и восхитительной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Марик

Марун вообще любитель покушать, но только то, что ему вкусно реально))

Многие пишут вопросы о питании его..нам уже 1,5 года и я даю ему то, что я кушаю", - написала Добкина.

Фотография собрала полторы тысячи лайков и фанаты написали несколько комментариев:

"Какой сладкий мальчик", "Славный малыш", "Какие вы и Марик классные".

Сообщалось, что дочь скандально известного политика, экс-нардепа Михаила Добкина Алла с пользой проводит время на карантине.

Соответствующее видео Алла Добкина опубликовала в своем микроблоге Instagram.

Дочь экс-нардепа, как и все украинцы, придерживается карантина. И пользуясь тем, что их семья живет в большом загородном доме, Алла Добкина проводит время на свежем воздухе.

Ранее мы сообщали, что дочь известного украинского политика Алла Добкина в ожидании окончания карантина решила времени зря не терять и пополнить свой гардероб.

На своей странице в Instagram красотка опубликовала несколько снимков, продемонстрировав обновку, – куртку-косуху из материала, имитирующего кожу крокодила. В подписи к фото она подчеркнула, что это – изделие отечественного бренда. Цена такой красоты – три тысячи гривен.

Напомним, дочь Добкина похвасталась главным мужчиной в своей жизни

А еще Politeka писала, что дочь Добкина показала, что делает в спальне на столе

Также Politeka сообщала, что дочь Михаила Добкина созналась в страшном преступлении



