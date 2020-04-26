Дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла показала архивные фото из детства

Алла в этот раз показала себя маленькую. Милая девочка стояла в красной кофте и колготках. У нее была в руках бутылка водки и Добкина улыбалась. На втором фото дочь политика уже расстроенная и снова держит бутылку, возможно пустую. Фото получились забавными и и смешными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это шедевр. Вот почему я сделала АнтиАлко марафоны", - написала Добкина.

Фанаты успели поставить почти три тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Ничего себе, супер. Люблю тебя", "Это я на пп, на втором фото", "На злободневную тему", "Действительно шедевр", "Как похожа на папу".

Сообщалось, что дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла показала смелое фото.

На нем Алла стоит в платье, скорее всего, а в руках держит совсем голого сына Марика. Добкина крепко обняла его обеими руками и смотрела прямо в камеру. Фотография получилась очень нежный и восхитительной.

До этого мы сообщали, что Алла Добкина, дочка скандального украинского политика Михаила Добкина, показала себя крупным планом.

Так, можно увидеть на веке тонкую красную стрелку, а также пышные ресницы. Выделялись на лице и идеальные брови дочери политика.

Пухлые губы, казалось, были совсем без макияжа. На лице также заметен тон и хайлайтер, сделавший кожу сияющей.

Напомним, дочь Добкина показала, как развлекается с любимым на качелях

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