"Как можно спать после этого?"

34-летняя украинская певица и танцовщица Анастасия Кумейко, бывшая участница группы Nikita, надолго лишила сна поклонников

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала новое видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в соблазнительном образе (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Анастасия, известная нынче как DJ Nana, показала все, чем наградила ее природа, нарядившись в черный шелковый пеньюар. Артистка потанцевала под зажигательные гитарные аккорды, пленительно изгибаясь, наклоняясь и виляя бедрами. При этом Кумейко обработала видео в специальном приложении, "пририсовав" себе ангельские крылышки и нимб.

Искусительница в конце отправила поклонникам воздушный поцелуйчик и написала: "Сладких снов 😘😇".

Менее, чем за сутки, пост Анастасии собрал более 13 000 "сердечек" - на такое можно смотреть вечно.

"это возмутительно... ведьма...💃🙈😂"

"Хочу 😈 Он тебе больше подойдёт 😈"

"Я б сказал огненных снов🔥"

"Какая красота!🔥😍"

"Какая девушка🔥🔥🔥"

"Как можно спать после этого? 😀"

"Реально -Ангел"

Ранее мы сообщали, Кумейко взбудоражила сеть откровенным фото, на котором сверкнула пышным бюстом. Горячая брюнетка расстегнула и приспустила черное платье, засветив лишнее. Анастасия не надела нижнего белья, поэтому взору пользователей открылся удивительный вид на ее упругое пышное богатство.

"Держи мои стихи, ветер догоняй, Лови мое тепло, солнце направляй 🙌🏼 Magic photo by @andreykoren 🖤 #djNana #anastasiadomination #притяжение", - подписала это чувственное фото Кумейко.

Напомним, горячая экс-Nikita впечатлила формами в обтягивающем вязаном платье.

Как сообщала Politeka, знойная экс-Nikita выпятила на камеру все свои прелести, аппетитные кадры.