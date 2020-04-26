Бывшая солистка группы "ВИА-Гра" Эрика Герцег порадовала поклонников новым снимком

Как сообщает Politeka.net, знаменитой певице приписывали роман с продюсером Константином Меладзе. На своей странице в Instagram она регулярно показывает, чем привлекает мужчин.

"Сегодня волшебный день🌞 Загадайте желание...а я желаю, чтобы оно исполнилось!🙏🏻 Счастья, любви, здоровья вам и вашим близким!🤍", - написала она.

На этот раз Эрика Гергец выложила фотографию крупным планом. Одежды в кадре практически не видно - лишь едва заметная кромка платья. К лебединой шее привлекает внимание крупный крестик с драгоценными камнями.

Певица позирует с завораживающим взглядом. Она смотрит в камеру, чуть приоткрыв рот, а волосы волнистыми локонами падают на плечи.

Пользователи социальной сети буквально засыпали Эрику Герцег комплиментами в комментариях:

"Красотка моя любимая😍❤️"; "Шикарная самая нежная элегантная 😍😍😍😍вселенная 😘😘😘😘"; "Очень красивая💐"; "Волшебная♥️😍"; "Эрика ты просто нереальная девушка ❤️"; "Необыкновенная 💎💎💎"; "Классная!❤️❤️".

Ранее Эрика Герцег похвасталась в сети своими подарками. Певица сфотографировалась на тумбочке, расположив рядом большое количество воздушных шаров. На кадре также видно два больших букета красных роз. Сама Герцег была в лосинах и черном топе. Певица сидела в позе лотоса и держала в руке плюшевого мишку. Волосы у звезды были собраны в гульку.

Напомним, «любовница» Меладзе Эрика Герцег похвасталась своими сладостями.

А еще Politeka писала, что «любовница» Меладзе Эрика Герцег посветила упругим телом в бикини, показав, за что ее любят мужчины.

Также Politeka сообщала, что «любовница» Меладзе Эрика Герцег посветила упругим телом в бикини, показав, за что ее любят мужчины.