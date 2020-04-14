Солистка ВИА Гры Эрика Герцег поделилась соблазнительными кадрами с отдыха

Архивное фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На снимке Эрика предстала в соблазнительном купальнике, который подчеркнул ее идеальную фигуру. Девушка стоит на фоне прекрасных видов, выгнувшись таким образом, чтобы подчеркнуть свой упругий пресс, подкачанные плечи и пышные формы.

«Я продолжаю челлендж. Жду от вас всех, мои Хорошие, лучшие летние фотографии для мотивации!», - написала Эрика.

За день ее пост собрал более 18 тысяч лайков. В комментариях все обсуждают идеальную фигуру звезды и просят поделиться секретом красоты.

«Хороша! Ты наша идеальная мотивация! Не дадим карантину нас расслабить», «Вот это фигура. Эричка, а вы себе хоть иногда позволяете вредности какие-нибудь, фастфуд?», «Какая прекрасная», «Ты выглядишь очень хорошо, как всегда», «Великолепно. Хочу уже на пляж», «Фигура просто бомба. Скиньте пожалуйста основные упражнения, которые вы выполняете», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Эрику Герцег часто сравнивают с бывшей солисткой ВИА Гры Верой Брежневой, в связи с чем ей даже приписывали роман с Константином Меладзе. Правда, сама певица не раз заявляла, что Меладзе для нее как отец.

Напомним, что Эрика Герцег пикантно оголилась и пошла по стопам Брежневой : «Не терпится вам показать…».

Как сообщала Politeka, Эрика Герцег избавилась от одежды ради пикантного кадра: "Какая малышка!".

Также Politeka писала, что Эрика Герцег умылась и ошарашила видом без макияжа: другой человек.