Солистка ВИА Гры Эрика Герцег поделилась неожиданным домашним кадром из отдыха дома

Как известно, девушку довольно часто сравнивают с бывшей солисткой ВИА Гры Верой Брежневой, которая стала супругой продюсера групы. Из-за сходести с артисткой девушке даже приписывали роман с Константином Меладзе. Сама звезда отрицает любую связь с мужчиной и говорит, что для нее Меладзе, как отец.

В этот раз певица удивила домашним фото, на котором появилась без макияжа и каких-либо укладок. Наоборот, девушка сверкнула естественной красотой, держа сладкую выпечку на тарелке:

«Добрый день, мои Хорошие🌸 Приготовила свою первую Пасху. Как вам?💗 Жду ваши фотографии!😍 P.S.: рецепт скоро в сториз😋 #Кичи #ЭрикаГерцег #ЦарскаяПасха #праздник».

Вот что ответили пользователи:

«Кичи такая умничка», «Какая ты молодец😮😮😮😮», «Шикарно! А можно рецепт?», «Ты такая милая на фото», «Какая вкусняшка 😊, приятного аппетита 🤗», «Ух ты как красиво!!! Надеюсь и очень вкусно!!!!», «Куколка 🔥👍», «Эрика ты просто молодец 😍😍👍👍👍», «выглядит красиво и ты такая тут милая».

До этого девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм необычное фото. На снимке Эрика предстала в соблазнительном купальнике, который подчеркнул ее идеальную фигуру. Девушка стоит на фоне прекрасных видов, выгнувшись таким образом, чтобы подчеркнуть свой упругий пресс, подкачанные плечи и пышные формы.

«Я продолжаю челлендж. Жду от вас всех, мои Хорошие, лучшие летние фотографии для мотивации!», - написала Эрика.

За день ее пост собрал более 18 тысяч лайков. В комментариях все обсуждают идеальную фигуру звезды и просят поделиться секретом красоты.

«Хороша! Ты наша идеальная мотивация! Не дадим карантину нас расслабить», «Вот это фигура. Эричка, а вы себе хоть иногда позволяете вредности какие-нибудь, фастфуд?», «Какая прекрасная», «Ты выглядишь очень хорошо, как всегда», «Великолепно. Хочу уже на пляж», «Фигура просто бомба. Скиньте пожалуйста основные упражнения, которые вы выполняете», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Эрика Герцег пикантно оголилась и пошла по стопам Брежневой : «Не терпится вам показать…».

Как сообщала Politeka, Эрика Герцег избавилась от одежды ради пикантного кадра: "Какая малышка!".

Также Politeka писала, что Эрика Герцег умылась и ошарашила видом без макияжа: другой человек.