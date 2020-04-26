Лиза и Гарри теперь другие

В сети показали, как изменились дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина за год

Фотоколлаж появился на фан-странице Лизы Галкиной в Инстаграм, передает Politeka.net

«Тёплое семейное фото ❤️», - говорится в подписи.

Как известно, Гарри и Лизе по 6 лет. Они появились на свет 18 сентября 2013 года от суррогатной матери.

На момент рождения сына и дочери Алле Пугачевой было 64 года, а Максиму Галкину — 37.

Сейчас двойняшки Лиза и Гарри обрели популярность наравне с их родителями. Пугачева и Галкин очень гордятся успехами своих детей и делятся новостями из их жизни со своими поклонниками.

Пользователи сети не прошли мимо и мгновенное отреагировали на снимок восторженными комментариями. Они отметили, что Лиза и Гарри очень быстро растут и меняются.

«Счастливое семейство в квадрате 👍👍💕💕👏❤️❤️🙌👏👏😂😂здоровья вам», «Подросли дети!!!», «Разница в год. Я вам всем желаю удачи и главное здоровья!👍», «Какие красивые детишки», - пишут в сети.

Ранее мы писали о том, Максим Галкин похвастался знаниями своей дочери Елизаветы.

Шоумен интересуется у дочери, знает ли она каких-нибудь художников. К его удивлению, девочка тут же начинает перечислять фамилии выдающихся живописцев. В ее впечатляющий для того возраста список среди прочих попали Шишкин, Серов, Айвазовский, Воснецов, Врубель и Клод Моне.

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