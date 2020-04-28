Звезды сильно скучают на вынужденной самоизоляции, ведь вся их жизнь проходит в делах, съемках и гастролях. Сейчас же они, как и миллионы людей по всему миру, заперты в своих домах

Politeka.net собрала самые крутые фотосессии звезд, на которые они решились сидя дома. Артистки решили пошалить, поэтому многие из них весьма откровенны.

Украинская певица Даша Астафьева приняла участие в модной сейчас среди звезд фотосессии при помощи веб-камеры. Артистка избавилась от одежды и позировала на камеру в весьма откровенных образах.

Вера Брежнева тоже приняла участие в такой съемке. Певица осталась в белье под цвет тела. Таким образом, на фото она выглядела как голая. Звезда без стыда продемонстрировала свои упругие формы. Правда, в комментариях ее упрекнули: "Извините конечно,но у вас дети подрастает не стыдно когда увидят???".

Телеведущая Леся Никитюк тоже достигла успеха в фотографировании себя в домашних условиях. Звезда похвасталась своими длинными стройными ножками и роскошным телом.

Певица Ольга Бузова тоже балует поклонников откровенными снимками. Она фотографировалась в трусиках и тесном топе, демонстрируя свой плоский животик и идеальную фигуру.

Стоит отметить, что западные звезды тоже устраивают себе домашние фотосессии. Например, супермодель Белла Хадид фотографировалась дома полностью обнаженной. Эти фото даже разместили в журнале.

Напомним, что беда случилась у Леси Никитюк, в дело вмешалась полиция: срочное обращение.

Как сообщала Politeka, развратная Белла Хадид избавилась от белья и произвела фурор: «Божественная».

Также Politeka писала, что бесстыжая Даша Астафьева избавилась от белья и показала топ горячих поз: "Это пожар".