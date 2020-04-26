Знаменита співачка Даша Астаф'єва показала найгарячіші кадри, які тільки можна уявити

Як повідомляє Politeka.net, як Даша намагається часто оновлювати свій блог в Instagram, показуючи нові та інтригуючі кадри, щоб привернути увагу аудиторії до власної персони під час карантину. останнім часом Даша Астаф'єва дещо відійшла від свого звичного образу фатальної сексапільної красуні і частіше з'являлася перед шанувальниками без макіяжу, захоплюючи природною красою.

Проте на свіжих фото в своєму Instagram знову повернулася до своїх улюблених кадрів в стилі ню і завела мережу нової гарячої фотосесією.

Даша продемонструвала свої апетитні форми у всій красі, позуючи в провокаційних позах і в ліжку. Причому на деяких кадрах артистка повністю оголилася і прикрилася лише ковдрою або ж домалювала хрестики та смужки, щоб прикрити заборонені місця. На одному з кадрів красуня позує лежачи на дивані, млосно прикривши очі і, закусивши кінчик пальця.

На інших кадрах Астаф'єва відображена в чорному нижній білизні, вигнувшись у кріслі, притримуючи рукою кришку від підноса.

"Є жінки, для яких оголене тіло - єдина загадка. Вони завжди будуть засуджувати і обурюватися", - підписала Даша один з кадрів.

Шанувальники зірки прийшли в захват від відвертих фото і засипали артистку захопленими коментарями.

"Даша прекрасна жінка🔥", "Шикарно "обкладене" тіло🤗", "😍ти богиня", " Даша - це пожежа 🔥🔥🔥", "Человек з самими гарними очима замружився", "У цієї крихітки в моєму сердечку окремий диван🌝❤️💌", "Неймовірно красиво ❤️".

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