Українська телеведуча Леся Нікітюк була змушена звернутися в поліцію через шахраїв, що наживалися на її імені

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Шановні організатори, давайте домовлятися! Припиніть це розлучення!» - говориться в повідомленні.

Більш того, Никитюк також розповіла, що змушена була звернутися за допомогою в кіберполицию.

"Хлопці, я звертаюся до вас чисто по-людськи. Напишіть мені і скажіть, скільки вам потрібно грошей, щоб мені перестали писати тисячі людей і говорити, що я кинула їх на гроші. Скільки вам потрібно грьобаних грошей? Напишіть, я готова вам заплатити, щоб ви закінчили цей розвод", - підкреслила вона.

Як повідомлялося раніше, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк в грубій формі звернулася до передплатникам і попередила їх про шахраїв, які діють, прикриваючись її ім'ям.

«Скоти, урод*, дебі*и. Я не знаю, як назвати цих шахраїв, які продовжують розводити українців у Facebook, спекулюючи моїм відео з розіграшем авто. Який вже давно розіграли. Будь ласка, не бачитеся», - сказала вона.

Також Никитюк особисто пообіцяла відповідати кожному про те, що діють шахраї. Крім того, вона записала окреме відео, в якому звернулася особисто до злочинцям.

«А зараз я хотіла б звернутися до тим самим шахраям, які напевно бачать всі мої сторіс та обігу. Будь ласка, хлопців, будьте людьми. Не розводьте. Нас вже й так стільки разів розводили. Давайте просто закриємо цю тему, м?», - сказала ведуча.

Нагадаємо, що роздягнена Никитюк показала, як її миє у ванній інша жінка: "Добре протерла?".

Як повідомляла Politeka, Никитюк показала, що ховає під тісним одягом: "Прямо для журналу Лесин горіх".

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