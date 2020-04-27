Супермодель Синди Кроуфорд, которая была безумно популярна в 1990-х, поделилась архивным снимком со своим мужем Рэнди Гербером

Фото она опубликовала на своей странице в Интстаграм, передает Politeka.net. На фото молодая Синди стоит в обнимку с Гербером. Модель стоит в купальнике и тесно прижимается к мужчине.

«Наша первая поездка, 1994 год», - подписала снимок Кроуфорд, отметив, что принимает участие в эстафете «Наше первое свидание».

Все бы ничего, но небольшая оговорка модели дает основания полагать, что она начала встречаться с будущим мужем в тот момент, когда еще была замужем за актером Ричардом Гиром. Как известно, супермодель была замужем за голливудским красавчиком с 1991 по 1995 год. За Рэнди Гербера она вышла замуж только в 1998 году. Но, согласно заявлению под фото, встречаться они начали еще в 1994 году, когда Кроуфорд была замужем.

Впрочем, брак с Гербером оказался намного более крепким, чем с Гиром. Пара до сих пор вместе. У них двое детей: дочка Кайя и сын Пресли.

Отметим, что под фото поклонники оставили семье множество комплиментов.

«Отличные у вас получились дети!», «О, это нравится», «У вас обоих такой взгляд», «Люблю это фото!», «Тааак красиво! Великолепная пара тогда и еще более великолепная пара сейчас - если это вообще возможно!», «Теперь у тебя есть сын с татуировкой на лице», - пишут пользователи сети.

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