Відома модель Сінді Кроуфорд продовжує свою традицію, публікуючи архівні фотографії

Про це пише Politeka.net.

Останнім часом 54-річна модель ділиться у своєму Instagram рідкісними сімейними знімками.

На цей раз Сінді Кроуфорд вирішила поділитися досвідом народження дітей в домашніх умовах, показавши своїм підписникам знімки з домашніх пологів.

«Цей складний час для всіх нас, але моє серце особливо розбивається від думок про матерів та їх партнерів… У міру того як справи з коронавірусом і політикою народження дітей в лікарнях змінюються щодня, багатьом жінкам буде цікаво дізнатися про мій досвід домашніх пологів», – написала Сінді у своїй публікації і запросила всіх шанувальників у прямий ефір, де вона б відповіла на запитання.

На архівних матеріалах молода Сінді Кроуфорд виглядає щасливою і зворушливою. Шанувальники в Instagram залишили десятки коментарів, де назвали модель найкращою і надихає мамою.

Багато шанувальників зізналися, що не знали, що обох своїх дітей Кроуфорд народила вдома.

Раніше ми розповідали про те, що Кайя Гербер, дочка Сінді Кроуфорд, позувала в тому, що можна з натяжкою назвати сукнею, яке було чорного кольору. Воно практично не закривало її тіло.

Білизну при цьому Гербер забула надіти. Волосся у дочки Сінді були розпатлане на фото. Дівчина показала своє тіло тільки по пояс.

Фанати встигли поставити за півгодини більше 75 тисяч лайків. Також вони написали безліч коментарів, де хвалили зовнішність дівчини.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд вразила зовнішністю без макіяжу: "як постаріла".

Як раніше повідомляла Politeka, Юна дочка Сінді Кроуфорд посвітила грудьми у екстремальному декольте: від фото стає жарко.

Також Politeka інформувала, що гаряча дочка Сінді Кроуфорд без білизни показала, ніж її нагородила природа: «Фатальна красуня».