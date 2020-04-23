Супермодель Синди Кроуфорд, которая была безумно популярна в 1990-х, поделилась редкими снимками со своей юности

Архивные фото, сделанные на полароид, модель опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото молодая и прекрасная Синди предстала в джинсах. Скинув с себя верхнюю одежду, звезда осталась в вязаном купальнике, который подчеркнул ее аппетитные формы. Кадры были немного смазаны, но видно, что Кроуфорд смеется и мило позирует на камеру.

За час пост модели собрал более 14 тысяч лайков. В комментариях поклонники поют дифирамбы ее красоте.

«Да благословит вас Бог, Синди Кроуфорд», «Красивая Синди», «Ты великолепна», «Лучшая супермодель в истории», «Очень люблю эту съемку!», «Выглядишь так же, как Кая!», «Навсегда муза», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Кроуфорд, как и многие модели ее времени, часто делятся архивными снимками. Ранее мы писали, что Синди опубликовала фото с родов. Как известно, она рожала ребенка в домашних условиях, что и показала своим подписчикам. Кроме этого, в прямом эфире она рассказала поклонникам о своем опыте. На архивных снимкам Кроуфорд выглядит очень мило. Кстати, многие признались, что не знали, что обоих своих детей Кроуфорд родила дома.

Напомним, что Синди Кроуфорд поразила внешностью без макияжа: "как постарела".

Как сообщала Politeka, юная дочь Синди Кроуфорд посветила аппетитными прелестями под водой: «Совсем как русалка».

Также Politeka писала, что горячая дочь Синди Кроуфорд без смущения посветила грудью в тесной маечке: «Ангел».