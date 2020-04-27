Украинский комик, звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой заставил украинцев кататься на полу от смеха

Как передает Politeka.net, Евгений поделился свежим видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал, что они с женой Ксенией вытворяли на кухне (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Парочка предстала за столом, перед ними стояло большое блюдо с насыпанной с горкой мукой.

"Увидели видос, решили попробовать сами... Ну а что, сидеть на карантине очень долго, поэтому сыграем в "камень, ножницы, бумага". Мы сегодня без алкоголя, хотя... для пущего эффекта немножко надо "бахнуть". Сейчас увидите, как два идиота делают это на трезвую...", - заинтриговали Кошевые пользователей.

В дальнейшем Евгений и его жена выкидывали на пальцах различные фигуры, но загадочным образом Ксения все время проигрывала. И каждый раз за неудачный жест расплачивалась тем, что супруг окунал ее лицом в муку, к которой на следующих этапах Евгений добавлял кетчуп и яйцо. Все это время комик смеялся над женой.

В конце концов, Ксения не стерпела издевательств и окунула мужа в ту же тарелку.

В подписи к ролику Кошевой предложил другим семейным знаменитостям последовать их примеру и развлечься таким диким способом на карантине.

"Думаю, будет весело, если в такой же штуке поучаствуют @realpotap @kamenskux @polyakovamusic @papa_andris и @yuriy_tkach Передавайте дальше😂", - написал комик.

За пять часов видео собрало более 220 000 просмотров и уйму комментариев.

"Ой капец, я под столом🤣"

"Ой ржака 😂😂😂"

"Смешно 😂но гидковато"

"Ахахах...до слез👍👍"

"Бедная жена 😂"

"Ви такі круті !! Капец Ви молодці , дякую ! Д У Ж Е смішно ! 😂"

Напомним, Евгения Кошевого из «Квартал 95» атаковали, детали разборок.

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" сцепился с Кличко из-за гордости Киева.

Также Politeka писала, что Влад Яма разбил голову Кошевому из "Квартал 95", видео облетело сеть.